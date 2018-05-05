Порошенко назвал ЧМ-2018 «инструментом пропаганды»

"Это — чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России ", — приводит слова Порошенко пресс-служба президента.

По словам украинского лидера, футбольные соревнования являются исключительно «вопросом геополитики».

Ранее Порошенко высказывал мнение о том, что болельщики должны сами решать, ехать ли им в Россию на чемпионат мира или нет. По мнению президента, таким образом футбольные фанаты покажут, как относятся к российской политике.

При этом директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что «чемпионат для общественного ТВ — это смерть».