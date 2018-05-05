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Порошенко назвал ЧМ-2018 «инструментом пропаганды»
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Порошенко назвал ЧМ-2018 «инструментом пропаганды» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Focus заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года «не имеет ничего общего со спортом».
"Это — чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России", — приводит слова Порошенко пресс-служба президента.
По словам украинского лидера, футбольные соревнования являются исключительно «вопросом геополитики».
Ранее Порошенко высказывал мнение о том, что болельщики должны сами решать, ехать ли им в Россию на чемпионат мира или нет. По мнению президента, таким образом футбольные фанаты покажут, как относятся к российской политике.
При этом директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что «чемпионат для общественного ТВ — это смерть».
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на мундиаль не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.
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