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Киев предложил футбольным фанатам ночевать на вокзале
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Киев предложил футбольным фанатам ночевать на вокзале 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фанаты могут остановиться ночевать на вокзале в Киеве, воспользовавшись бюджетным вариантом размещения, предложил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
«Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале», — написал Кравцов в Facebook.
По его словам, это «бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира», которые приедут на финал Лиги чемпионов 28 мая. Цены варьируются от 8 до 25 евро за место. Это «практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего».
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