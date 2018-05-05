Киев предложил футбольным фанатам ночевать на вокзале

Евгений Кравцов. Фанаты могут остановиться ночевать на вокзале в Киеве, воспользовавшись бюджетным вариантом размещения, предложил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця»

«Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале», — написал Кравцов в Facebook.

По его словам, это «бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира», которые приедут на финал Лиги чемпионов 28 мая. Цены варьируются от 8 до 25 евро за место. Это «практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего».