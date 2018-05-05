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В ДНР назвали обстрел пункта пропуска «Гнутово» провокацией Киева
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В ДНР назвали обстрел пункта пропуска «Гнутово» провокацией Киева 

ТВ Центр 15 минут назад
Фото: ТВ Центр
Обстрел пункта пропуска «Гнутово» в Донбассе вели украинские военные, заявил в пятницу представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Таким образом он опроверг информацию, что пункт пропуска обстреливали ополченцы.
"Данная провокация (обвинение в обстреле КПВВ) имеет цели — лживо обвинить нашу республику в обстрелах мирных граждан на временно подконтрольных Украине территориях и дестабилизировать обстановку. Наши вооруженные силы такого никогда не совершали", — приводит слова Басурина «Донецкое агентство новостей».
Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что во время обстрела «Гнутово» там находилось порядка 100 человек.
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