В ДНР назвали обстрел пункта пропуска «Гнутово» провокацией Киева 

Обстрел пункта пропуска «Гнутово» в Донбассе вели украинские военные, заявил в пятницу представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Таким образом он опроверг информацию, что пункт пропуска обстреливали ополченцы.
"Данная провокация (обвинение в обстреле КПВВ) имеет цели — лживо обвинить нашу республику в обстрелах мирных граждан на временно подконтрольных Украине территориях и дестабилизировать обстановку. Наши вооруженные силы такого никогда не совершали", — приводит слова Басурина «Донецкое агентство новостей».
Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что во время обстрела «Гнутово» там находилось порядка 100 человек.