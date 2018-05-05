Представители чеченской диаспоры: Найем называл чеченцев Украины «чурками»

Об этом заявил во время пресс-конференции в УНИАН представитель Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» Салман Садаев.

«Мы осуждаем эти действия, и эти ребята получат то, что они заслужили, — как по закону, так и от своих родственников, от родителей, очень уважаемых людей, кстати, в Украине », — заявил он.

При этом он раскритиковал и поведение Найема, по словам Садаева, «раздувавшего конфликт».

«Мало того, что он начал обострять этот конфликт, провоцировать его, кроме этого, он еще позволил себе словесные оскорбления. Народный депутат Мустафа Найем , афганец по национальности, обвиняет чеченцев, называя чеченцев Украины «чурками», — подчеркнул Садаев.

По его словам, данным случаем «кто-то хочет перечеркнуть всю деятельность целой организации и очернить весь чеченский народ Украины». Садаев призвал заинтересованных в конфликте «прекратить заниматься ксенофобией».

В свою очередь, представитель «Диаспоры чеченского народа» Баймурза Бакашев отметил, что никакого конфликта бы не было, если бы Найем пропустил подрезавший его автомобиль, а не обострял ситуацию, конфликта бы не было.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был избит около Бессарабки в Киеве после того, как заблокировал автомобиль, водитель которого, по мнению депутата, демонстрировал неосторожное вождение. Он получил перелом челюсти и сотрясение мозга.

Троих подозреваемых в его избиении суд отпустил под домашний арест, еще один покинул Украину, вылетев в Азербайджан , и был объявлен в розыск.

Позже Найем и его коллеги и знакомые заявили о попытках давления неизвестных на нардепа и его близких, угрозы, а также о давлении на суд по данному делу.