Представители чеченской диаспоры: Найем называл чеченцев Украины «чурками» 

Об этом заявил во время пресс-конференции в УНИАН представитель Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» Салман Садаев.
«Мы осуждаем эти действия, и эти ребята получат то, что они заслужили, — как по закону, так и от своих родственников, от родителей, очень уважаемых людей, кстати, в Украине», — заявил он.
При этом он раскритиковал и поведение Найема, по словам Садаева, «раздувавшего конфликт».
«Мало того, что он начал обострять этот конфликт, провоцировать его, кроме этого, он еще позволил себе словесные оскорбления. Народный депутат Мустафа Найем, афганец по национальности, обвиняет чеченцев, называя чеченцев Украины «чурками», — подчеркнул Садаев.
По его словам, данным случаем «кто-то хочет перечеркнуть всю деятельность целой организации и очернить весь чеченский народ Украины». Садаев призвал заинтересованных в конфликте «прекратить заниматься ксенофобией».
В свою очередь, представитель «Диаспоры чеченского народа» Баймурза Бакашев отметил, что никакого конфликта бы не было, если бы Найем пропустил подрезавший его автомобиль, а не обострял ситуацию, конфликта бы не было.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был избит около Бессарабки в Киеве после того, как заблокировал автомобиль, водитель которого, по мнению депутата, демонстрировал неосторожное вождение. Он получил перелом челюсти и сотрясение мозга.
Троих подозреваемых в его избиении суд отпустил под домашний арест, еще один покинул Украину, вылетев в Азербайджан, и был объявлен в розыск.
Позже Найем и его коллеги и знакомые заявили о попытках давления неизвестных на нардепа и его близких, угрозы, а также о давлении на суд по данному делу.