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В базу «Миротворца» попали 19 судей КС
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В базу «Миротворца» попали 19 судей Конституционного суда 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Russian Look
Девятнадцать судей Конституционного суда РФ попали в базу данных украинского "Миротворца" из-за Крыма. На сайте сообщается, что они "пытались легализовать аннексию АР Крым", подписав в 2014 году постановление о принятии Крыма и Севастополя в состав России.
В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие, передает РИА Новости.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями личных данных политиков, журналистов и общественных деятелей. Некоторые из фигурантов впоследствии получали угрозы.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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