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Протоиерей Андрей Ткачев: Свобода украинских политиков кончилась
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Протоиерей Андрей Ткачев: Свобода украинских политиков кончилась 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в большом интервью изданию Ukraina.ru.
«Cвобода у них кончилась. Они абсолютно несвободные люди, они зажеваны в челюстях того сатанизма, который они сами родили… Ему (Порошенко — ред.) нужно до конца вести отрыв от России: ментальный, исторический, психологический, а все это в Церковь входит — она хранилище ментального, исторического и психологического единства», — отметил он.
По словам протоиерея, президент Украины Петр Порошенко будет закрывать на все глаза, даже если в стране начнутся еврейские погромы или людей будут резать на улицах.
Таким образом Порошенко стал заложником сложившейся ситуации и борьба с православием, русским языком, борьба со свободой слова на Украине при нем будет только нарастать.
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