Протоиерей Андрей Ткачев: Свобода украинских политиков кончилась

Об этом он рассказал в большом интервью изданию Ukraina.ru.

«Cвобода у них кончилась. Они абсолютно несвободные люди, они зажеваны в челюстях того сатанизма, который они сами родили… Ему ( Порошенко — ред.) нужно до конца вести отрыв от России : ментальный, исторический, психологический, а все это в Церковь входит — она хранилище ментального, исторического и психологического единства», — отметил он.

По словам протоиерея, президент Украины Петр Порошенко будет закрывать на все глаза, даже если в стране начнутся еврейские погромы или людей будут резать на улицах.

Таким образом Порошенко стал заложником сложившейся ситуации и борьба с православием, русским языком, борьба со свободой слова на Украине при нем будет только нарастать.