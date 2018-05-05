В ДНР предложили создать «дорожную карту» обслуживания Vodafone в Донбассе

ДОНЕЦК , 5 мая — РИА Новости . Разработка «дорожной карты» обслуживания мобильных сетей необходима для бесперебойной работы сотового оператора Vodafone-Украина на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, считает полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин

В январе в ДНР сообщили, что нарушена работа сотового оператора Vodafone-Украина из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Вопрос восстановления работы мобильного оператора поднимался на встречах контактной группы по Донбассу в Минске . В конце апреля связь была восстановлена.

"Единственным каналом связи, соединяющим республики и Украину , сегодня остается кабель, идущий через ЛНР. Любой обстрел, поломка из-за износа оборудования или высокой нагрузки на сеть в ЛНР, автоматически ограничит доступ к мобильной связи и жителей ДНР. Единственным выходом из сложившейся ситуации может стать только продолжение диалога и выработка механизмов обслуживания оператора и оплаты предоставляемых услуг", — сказал журналистам Пушилин.

Он отметил, что нужно создать дорожную карту по ремонту и обслуживанию сетей украинского сотового оператора, чтобы обеспечить его бесперебойную работу в Донбассе. «Есть понимание, что будет своеобразная дорожная карта, которая предусматривает ввоз оборудования, ремонт оборудования. Ну и должен быть разработан механизм оплаты электроэнергии. Это то, от чего Украина уклоняется, говоря, что нет механизма», — добавил Пушилин.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский «Киевстар» одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора «Феникс». В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. Vodafone Украина — единственная украинская сотовая компания, связь которой действует в этих районах Донбасса.

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