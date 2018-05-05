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В Национальном цирке Украины представили новую программу «Киевские фрески»
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В Национальном цирке Украины представили новую программу «Киевские фрески» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.
Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.
ИА Синьхуа: последние новости
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