В Национальном цирке Украины представили новую программу «Киевские фрески»

Киев, 4 мая / Синьхуа / — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В честь 250-летнего юбилея Национального цирка Украины для зрителей подготовлена новая программа, в основе которой номера столетней давности с добавлением современных цирковых трюков.

Публика увидит жонглера-рекордсмена, воздушных гимнастов, выступление дрессированных хищников и танцующих коней. Акробаты исполнят двойное сальто с пируэтом на 360 градусов.