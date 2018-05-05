«Великое будущее» нации: поклонники фашистов устроили вакханалию в Киеве

В украинской столице прошел концерт, на котором звучали нацистские приветствия, а его посетители облачились в одежду со свастикой.

В ночном клубе в центре Киева в преддверии 9 мая прошел рок-концерт, на котором собрались приверженцы и поклонники неонациской идеологии, а это десятки молодых людей. На многих — футболки со свастикой, у некоторых — татуировки с символикой Третьего рейха, при этом все они не стеснялись поднимать руки в нацистском приветствии.

Фашистские лозунги звучали и со сцены и в зрительном зале. Фотоотчет со скандального мероприятия опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

В сети уже поднялась волна возмущения — обычные украинцы в ярости. Они не понимают, как подобное мероприятие вообще состоялось в центре украинской столицы.

«Людям после факельных шествий надо где-то отдыхать, не в театр, и не в оперу же им идти, они же «великое будущее» нации», — написал один из подписчиков Долинского под сообщением.

Организаторов этого шабаша люди требуют призвать к ответу.