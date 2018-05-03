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Россия призвала ОБСЕ к отдельным докладам по жертвам среди жителей Донбасса
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Россия призвала ОБСЕ к отдельным докладам по жертвам среди жителей Донбасса 

РИА Новости 3 мая 2018
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации на Украине в отдельных докладах сообщать о жертвах среди мирного населения в Донбассе.
Лукашевич на постсовете ОБСЕ, опираясь на данные СММ, сообщил о последних случаях, когда мирные граждане попали под обстрелы, подчеркнув, что всего в апреле от огня украинских силовиков погибло пять человек и 24 получили ранения.
"Случаи жертв среди мирных жителей необходимо отражать в отдельных докладах СММ. Силовики намеренно выбирают своими целями гражданские объекты. Это недопустимо", — заявил Лукашевич.
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