ВСУ в понедельник два раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК

ЛУГАНСК , 7 мая — РИА Новости . Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики в понедельник два раза обстреляли территорию ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За день, 7 мая, дежурной сменой ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов Луганское, Светлодарск, по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое… Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

Согласно сообщению, обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов, всего по территории республики было выпущено порядка 94 мин и гранат.