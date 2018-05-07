В ЛНР прошла генеральная репетиция парада Победы

В апреле в Народной милиции заявили, что украинские силовики обстреляли из артиллерии район расположения военной техники, которую готовили для участия в параде ко дню Победы. В результате обстрела был поврежден танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

"Сегодня на Театральной площади Луганска состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. Репетиция прошла по плану, бойцы показали высокий уровень строевой подготовки", — заявил Марочко.

Он сообщил, что парад военной техники, как и было запланировано, возглавил танк Т-34, который был поврежден при артобстреле в апреле.