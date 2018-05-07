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В ЛНР прошла генеральная репетиция парада Победы
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В ЛНР прошла генеральная репетиция парада Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция парада Победы с участием исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника прошла в Луганске, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В апреле в Народной милиции заявили, что украинские силовики обстреляли из артиллерии район расположения военной техники, которую готовили для участия в параде ко дню Победы. В результате обстрела был поврежден танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
"Сегодня на Театральной площади Луганска состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. Репетиция прошла по плану, бойцы показали высокий уровень строевой подготовки", — заявил Марочко.
Он сообщил, что парад военной техники, как и было запланировано, возглавил танк Т-34, который был поврежден при артобстреле в апреле.
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