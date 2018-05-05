Как на Украине намерены бороться с российским кинематографом

Верховной раде зарегистрирован законопроект, который заставит согласовывать совместные российско-украинские фильмы с экспертной комиссией при Госкино. Проверять будут все киноленты в том случае, если россиянин выступил автором сценария, режиссёром-постановщиком, режиссёром монтажа или продюсером. Инициатива, как считают разработчики законопроекта, позволит избежать «угрозы информационной безопасности Украины ». Источник RT в партии «Народный фронт» признаёт, что законопроект должен сделать процесс согласования максимально унизительным и поставить крест на совместной работе украинского и российского кинематографа.

Баллы за отрицание России

На Украине хотят усложнить сотрудничество украинских и российских режиссёров. Народные депутаты от Радикальной партии Игорь Мосийчук Андрей Лозовой зарегистрировали в парламенте законопроект №8263-1, в котором прописана вся процедура совместного производства российско-украинских фильмов. Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино, которая уже существует, будет выдавать разрешения на демонстрацию лент украинско-российского производства. Это коснётся только тех картин, в создании которых принимал участие российский режиссёр монтажа, режиссёр-постановщик, продюсер или автор сценария.

«Фильм представляет угрозу информационной безопасности Украины, если в его сюжете существует по крайней мере один из следующих признаков: прямо или косвенно освещает исторические события, связанные «с государством-агрессором», в положительном свете; демонстрирует историческое прошлое Украины и её исторических фигур в контексте, который дискредитирует или ставит под сомнение идею украинской государственности; касается новых трактовок исторических событий, направленных на популяризацию величия современного «государства-агрессора», — говорится в законопроекте.

Каждом фильму совместного производства будут присваивать баллы. Попасть в широкий прокат сможет только та лента, которая набрала свыше 80% голосов членов комиссии, говорится в проекте решения.

В случае если фильм не добирает не более 30% от необходимого количества баллов, он может быть допущен к прокату при выполнении одного из следующих условий: режиссёр-постановщик и автор сценария являются гражданами Украины и среди режиссёров-постановщиков и авторов сценария отсутствуют граждане «государства-агрессора»; главные роли исполняют украинцы; не менее 2/3 эпизодов снято на территории Незалежной; свыше 50% затрат приходится на украинскую компанию; сценарий освещает Украину в положительном свете.

Запретный кинематограф

На Украине уже предпринимали попытку запретить к показу фильмы, в которых принимает участие хотя бы один российский актёр.

Такую инициативу предложила группа народных депутатов из партии «Народный фронт» в своём законопроекте №6623, который был зарегистрирован в парламенте во второй половине июня 2017 года.

«Это выглядело как безумие, поскольку запрет пришлось бы вводить не только на фильмы российского производства, но и на известные на весь мир ленты. Например, в одной из серий последнего сезона «Игры престолов» снимается россиянин. Пришлось бы также прекратить трансляцию сериала «Викинг». И потом, как проверить национальность каждого актёра? Эта инициатива вызвала бурю возмущений, поскольку после его утверждения пострадали бы в первую очередь украинцы. И документ даже не стали рассматривать», — рассказали RT в Министерстве культуры Украины.

Источник RT в партии «Народный фронт» говорит, что нынешний законопроект депутаты вполне могут поддержать. «Все прекрасно понимают, что никаких российско-украинских фильмов не будет. Процедура прописана так, чтобы сделать утверждение максимально унизительным, но одновременно показать западным партнёрам, что Украина — демократическая страна», — говорит собеседник RT.

По его словам, страна заинтересована снимать и спонсировать только картины националистического содержания. В этом году на производство украинских фильмов выделена рекордная сумма — около 1 млрд гривен ($38,4 млн).

Первые результаты поддержки фильмов националистического содержания уже есть. Осенью 2018 года на широкий экран на Украине выйдет фильм «Тайные дневники Петлюры».

«В этом году мы ожидаем премьеру художественного фильма о главе Украинской Народной Республики Симоне Петлюре. Это означает, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине. И так будет и в дальнейшем», — заявил вице-премьер Павел Розенко в начале января этого года.

Летом 2018 года начнутся съёмки художественного фильма «Я — Бандера», заявил режиссёр и автор сценария картины Дмитрий Мухарский. Лента должна выйти к 1 января 2019 года — 90-летию со дня рождения лидера Организации украинских националистов.

В планах Госкино — создание исторического фильма польско-британско-украинского производства о голодоморе, представляющего украинскую версию трагических событий советского прошлого. Напомним, что в 1930-х годах голод, вызванный засухой и государственными кампаниями насильственной коллективизации и раскулачивания, затронул, помимо Украины, Белоруссию Казахстан , Поволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь и Южный Урал.

Классика жанра

В конце марта с внеплановой проверкой представители Нацсовета пришли на телеканал «1+1», который транслировал «Служебный роман» с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих , внесённой в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Под запретом оказался и фильм «Приключения Электроника», а исполнитель главной роли Владимир Торсуев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». «Да, я в курсе, считаю за честь быть в этой компании. Я бы даже это пропиарил. При первой возможности поеду в Крым с концертами и выступлениями и обязательно — в Донбасс. Мы там были, я буду продолжать ездить и даже готов рассказывать об этом громко и публично», — заявил в беседе с RT Торсуев.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон в беседе с RT заявил, что «все запреты, идущие с украинской стороны, являются мракобесием и нарушением этических норм. Оценивать это бесполезно».

Источник RT в Министерстве культуры говорит, что подобные инициативы негативно влияют на жизнь населения, у которого нет доступа к классике, популярным российским сериалам, зато есть националистические фильмы.

«Украинское общество переживает сегодня кризис самоидентификации. Придуманная история про древний украинский народ, про киборгов, про историю, которая сфальсифицирована от начала и до конца, ведёт к тому, что может потеряться культурный код нации. В условиях кризиса доверия к власти, кризиса в экономике и гуманитарной сфере это может привести к новому «майдану» и свержению сегодняшней власти через кровь. Это рядом с Россией, прямо у наших границ. Это новое напряжение, которое может возникнуть в отношениях между Украиной и Россией», — сказал в интервью RT зампред комитета Совета Федерации по культуре и науке Игорь Морозов

Украинский политолог Владимир Корнилов считает, что в Верховной раде идут соревнования, кто больше внесёт антироссийских законопроектов и постановлений. На Украине уже давно введена цензура относительно политических материалов, статей, фильмов, роликов, и она касается не только продукции, произведённой в России, пояснил эксперт. По его мнению, вполне закономерно, что Украина преследует инакомыслящих — в этом направлении она действует давно.

«Такие комиссии уже существуют: при Государственном комитете по телевидению и радиовещанию создана комиссия, которая проверяет содержание фильмов, книг, телепродукции, кинопродукции и выявляет так называемую антиукраинскую деятельность, пропаганду якобы насилия. Она запрещает пачками всё, что связано с Россией. Даже за появление где-то в кадре серпа и молота (пусть даже этот фильм исторический) могут запретить к прокату фильм, запретить книги», — говорит Корнилов.