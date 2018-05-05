Показать ЧМ-2018 — «это смерть»: украинцы могут остаться без футбола

Глава телерадиокомпании Украины прокомментировал показ трансляций ЧМ-2018 по футболу.

Украинские зрители могут так и не увидеть матчи чемпионата мира по футболу 2018 года из-за того, что телекомпании якобы боятся транслировать что-то из России . Абсурд дошел до того, что уже на протяжении долгого времени Национальная общественная телерадиокомпания Украины пытается передать какому-то другому телеканалу пакет трансляций.

«Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — заявил гендиректор НОТУ Зураб Аласания в интервью Sport Arena.

До старта мундиаля осталось чуть больше месяца, коммерческие компании тянут с покупкой пакета, так как понимают, что он будет только дешеветь, вместе с тем государственные средства, вложенные в трансляции, с каждой минутой обесцениваются.

К чему приведет такая позиция национального телевидения пока не понятно, но так или иначе, как всегда, могут пострадать простые люди, которые просто не увидят игру сильнейших футболистов мира, если компания не пойдет на компромисс в продаже пакета трансляций.