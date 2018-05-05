На Украине сравнили трансляцию ЧМ по футболу со смертью

«Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — приводит слова директора НОТУ портал Sport Arena.

Аласания добавил, что НОТУ пытается продать пакет трансляций другому каналу, но пока безуспешно. Тем не менее он оценивает шансы для украинских болельщиков увидеть чемпионат на одном из местных каналов в 70 процентов.

«Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он — ФИФА, и это все — очень сложная история», — сказал Аласания.

Ранее Аласания заявлял, что НОТУ не станет транслировать Чемпионат мира по футболу 2018 года.

До этого министр спорта Украины Игорь Жданов , чья футбольная сборная не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу, попросил украинских фанатов не ехать в Россию на мундиаль.

В январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира по футболу в России.