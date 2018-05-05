Ещё
На Украине сравнили трансляцию ЧМ по футболу со смертью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине сравнили трансляцию ЧМ по футболу со смертью 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сравнил трансляцию чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, со смертью.
«Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — приводит слова директора НОТУ портал Sport Arena.
Аласания добавил, что НОТУ пытается продать пакет трансляций другому каналу, но пока безуспешно. Тем не менее он оценивает шансы для украинских болельщиков увидеть чемпионат на одном из местных каналов в 70 процентов.
«Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он — ФИФА, и это все — очень сложная история», — сказал Аласания.
Ранее Аласания заявлял, что НОТУ не станет транслировать Чемпионат мира по футболу 2018 года.
До этого министр спорта Украины Игорь Жданов, чья футбольная сборная не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу, попросил украинских фанатов не ехать в Россию на мундиаль.
В январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира по футболу в России.
Однако президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что «национальные футбольные федерации вряд ли присоединятся к призыву главы МИД Украины», так как они рискуют попасть «под очень жесткие санкции ФИФА».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине рассказали о новой российской «стройке века» Украинский силовик перешел на сторону ополченцев Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре78
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива616
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ68
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира27
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи143
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение