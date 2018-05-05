На Украине сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью

Директор Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания (НОТУ) заявил о том, что трансляция чемпионата мира по футболу для организации сродни смерти. Слова Аласании приводит Sportarena.

"Официального решения о нашем отказе транслировать чемпионат мира пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть", — сказал Аласания.

Также Аласания оценил шансы фанатов из Украины увидеть чемпионат мира.

"Каковы шансы украинских болельщиков увидеть чемпионат мира на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то 70%.

Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов… Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги.

При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он — ФИФА, и это все очень сложная история", — добавил директор телекомпании.