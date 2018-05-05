Для украинских каналов трансляция ЧМ-2018 сродни смерти

Трансляция чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России , вызвала настоящее отчаяние украинских телевизионщиков. Директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Алсания сравнил трансляцию этого спортивного события со смертью, сообщает РИА Новости . «Какие шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть». — выразил своё мнение Арсания. Директор НОТУ также сообщил, что в настоящее время компания пытается продать пакет акций другому телеканалу, но переговоры пока нельзя назвать плодотворными.

Каналы UAПерший и UA:Культура уже заявили об отказе от трансляции ЧМ-2018. По информации НОТУ, другие каналы также намерены поддерживать бойкот.