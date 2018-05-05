Для украинских каналов трансляция ЧМ-2018 сродни смерти 

Трансляция чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, вызвала настоящее отчаяние украинских телевизионщиков. Директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Алсания сравнил трансляцию этого спортивного события со смертью, сообщает РИА Новости. «Какие шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть». — выразил своё мнение Арсания. Директор НОТУ также сообщил, что в настоящее время компания пытается продать пакет акций другому телеканалу, но переговоры пока нельзя назвать плодотворными.
Каналы UAПерший и UA:Культура уже заявили об отказе от трансляции ЧМ-2018. По информации НОТУ, другие каналы также намерены поддерживать бойкот.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 11 по 15 июля. Сборная Украины не будет участвовать в соревновании, так как команда в последнем отборочном матче уступила Хорватии, заняв третье место в группе и лишившись возможности сыграть в стыковых играх.