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В украинском Мелитополе подростки взорвали дерево
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В украинском Мелитополе подростки взорвали дерево 

Вести.Ru 1 час назад
4 мая в Парке железнодорожников в Мелитополе (Запорожская область Украины) прогремел взрыв. В результате упало дерево, передает отдел коммуникации полиции области.
Как уточняется, на месте ЧП работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и представители экстренных служб. Следствие установило, что взрыв устроили трое подростков во время перемены в своем учебном заведении.
Для развлечения и эксперимента ребята положили в дупло дерева самодельный взрывной пакет, изготовленный заранее, и подожгли его. Дерево было разрушено, передает агентство «Интерфакс». В результате ЧП никто не пострадал.
В отношении родителей подростков были составлены административные протоколы по статье №184 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").
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