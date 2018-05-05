В Киеве назвали «смертью» показ на Украине матчи чемпионата мира-2018

Генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания назвал «смертью для украинского телевидения» показ матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России . Об этом он заявил в интервью порталу Sport Arena.

«Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — сказал он, добавив, что НОТУ пытается продать пакет трансляций другому телеканалу, однако переговоры постоянно заходят в тупик.

«Телеканал, с которым идут переговоры (…) понимает, что время играет на его пользу. Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим «выйти в ноль», ведь государство потратило на это немалые деньги», — пояснил менеджер.

«Какие шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70», — резюмировал Аласания.

12 февраля НОТУ отказалась от трансляций матчей ЧМ-2018. Тогда Аласания признался, что отказ от многомиллионного проекта стал трудным решением. Аласания добавил, что другие телекомпании Украины последуют примеру НОТУ.

17 марта президент Украины Петр Порошенко высказался относительно возможных бойкотов чемпионата мира по футболу в России странами-участницами турнира. «Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России», — заявил он и отметил, что не является футбольным болельщиком.

В марте 2015 Порошенко открыто призывал к бойкоту турнира. Тогда на высказывание украинского лидера отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков , заявив, что Россия выполнит взятые на себя обязательства и «турнир станет одним из лучших в истории».

Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на чемпионат мира в России. В октябре 2017 года команда Андрея Шевченко уступили хорватам в заключительном матче отборочного турнира.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.