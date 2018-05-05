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СМИ: При взрыве в Киеве погиб один человек
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СМИ: При взрыве в Киеве погиб один человек 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Взрыв произошел в 00:45.
Взрыв, согласно предварительным данным, раздался в столице Украины. В результате взрыва, как передают СМИ, есть один погибший.
По одной из версий, взрыв прогремел из-за гранаты ночью 5 мая в Подольском районе Киева. К месту происшествия прибыли следователи, саперы, а также врачи. Причина произошедшего выясняется.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.
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