СМИ: При взрыве в Киеве погиб один человек 

Взрыв произошел в 00:45.
Взрыв, согласно предварительным данным, раздался в столице Украины. В результате взрыва, как передают СМИ, есть один погибший.
По одной из версий, взрыв прогремел из-за гранаты ночью 5 мая в Подольском районе Киева. К месту происшествия прибыли следователи, саперы, а также врачи. Причина произошедшего выясняется.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.