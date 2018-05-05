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На Украине назвали число разыскиваемых неплательщиков алиментов
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На Украине назвали число разыскиваемых неплательщиков алиментов 

RT на русском 1 час назад
Министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, сколько не выплачивающих алименты людей находятся в настоящий момент в розыске.
Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, объявлены в розыск 8,7 тыс. человек, не выплачивающих деньги на воспитание и содержание своих детей.
При этом для более чем 119 тыс. должников было принято решение об ограничении их права пользования автомобилем и оружием.
Также ведомство запретило выезд за границу для 118 тыс. неплательщиков алиментов.
Ранее министр социальной политики страны Андрей Рева заявил, что взрослые украинцы должны платить алименты своим пожилым родителям.
RT на русском: последние новости
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