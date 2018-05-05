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Военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ с начала года
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Военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ с начала года 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о том, сколько участников боевых действий в Донбассе покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года.
Об этом он рассказал в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».
«За период этого года, это данными ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины. — RT), до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО. Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Ранее Матиос заявил, что лишь по данным ЕРДР за всё время из почти 313 тыс. участников боевых действий в Донбассе 518 человек совершили самоубийство.
RT на русском: последние новости
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