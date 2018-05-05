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На Украине раскрыли число самоубийств в рядах ВСУ за текущий год
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На Украине раскрыли число самоубийств в рядах ВСУ за текущий год 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«За период этого года до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО», — рассказал главный военный прокурор Украина Анатолий Матиос.
Только с начала года в рядах военнослужащих украинской армии произошло 33 случая зарегистрированных самоубийств. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала «112».
По словам Матиоса, большая часть самоубийств в рядах ВСУ приходится на зону боевых действий в Донбассе. Эти данные занесены в Единый реестр досудебных расследований.
«За период этого года, это данными ЕРДР, до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО. Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — рассказал военный прокурор.
Ранее Анатолий Матиос рассказал об общем количестве самоубийств украинских военных в зоне так называемой АТО. По его словам, из трехсот тысяч солдат и офицеров с собой покончили 518.
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