На Украине раскрыли число самоубийств в рядах ВСУ за текущий год

Анатолий Матиос. «За период этого года до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО», — рассказал главный военный прокурор Украина

Только с начала года в рядах военнослужащих украинской армии произошло 33 случая зарегистрированных самоубийств. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала «112».

По словам Матиоса, большая часть самоубийств в рядах ВСУ приходится на зону боевых действий в Донбассе. Эти данные занесены в Единый реестр досудебных расследований.

«За период этого года, это данными ЕРДР, до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО. Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — рассказал военный прокурор.

Ранее Анатолий Матиос рассказал об общем количестве самоубийств украинских военных в зоне так называемой АТО. По его словам, из трехсот тысяч солдат и офицеров с собой покончили 518.