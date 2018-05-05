Нацменьшинства на Украине. Кто играет с огнем в Закарпатье?

Эта история кажется абсурдной: два молодых парня из Польши отправились в Западную Украину, остановились там в хостеле в маленьком городке Ужгороде , а затем напали… на венгерский культурный центр. Абсурд? Конечно! И тем не менее все это действительно произошло в начале февраля. Адриан М. и Томаш С. были задержаны в Польше вскоре после совершения преступления. Они намеревались поджечь культурный центр «коктейлями Молотова» — бутылками с зажигательной смесью.

Несколько недель спустя произошло еще одно нападение — более профессиональное. На этот раз это были украинцы. Культурный центр сгорел дотла, прилегающая к нему контора полностью разорена.

Каждую неделю что-нибудь происходит

Йосиф Борто (Josif Borto), зампредседателя Венгерского культурного объединения в украинском Закарпатье потрясен:

«Нам интересно, кто мог такое заказать? Кто хочет подогреть настроения в Закарпатье, где царит мир между разными национальностями?»

В украинском Закарпатье живет около 150 тысяч этнических венгров. До последнего времени о них почти ничего не говорилось в новостных сводках. Но теперь там почти каждую неделю что-нибудь да случается. Совсем недавно, например, кто-то расцарапал машины с венгерскими номерами.

По мнению украинского правительства, происшествия, однако, не имеют ничего общего с венгерско-украинскими отношениями. Конфликт привносится в Закарпатье извне, считает Геннадий Москаль , глава администрации района:

«В российской спецслужбе для этих целей существует особое подразделение. Его задача разжигать конфликты в других странах, например, в Грузии Молдавии , но прежде всего на Украине . Они хотят дестабилизировать ситуацию на Западной Украине, на границе с ЕС . Чтобы Украина никогда не смогла вступить в ЕС и чтобы Брюссель опять ввел визовый режим для украинцев».

Напряжение из-за школьной реформы

Украинско-венгерские отношения отлично подходят для этого, потому что они сейчас довольно напряженные. Будапешт критикует украинскую реформу в области образования, которая ограничивает автономность школ для национальных меньшинств.

Тезис украинского правительства таков: Россия использует напряженность в отношениях и поэтому устраивает преступные провокации в Закарпатье. Как минимум в инциденте с польскими поджигателями для этого есть доказательства. Вот что говорит председатель районной администрации Геннадий Москаль: «Эти молодые люди — члены праворадикальной организации под названием „Фаланга“, а у нее есть связи с ультраправыми организациями в России. Члены этой „Фаланги“ воевали и в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов».

В деле с двумя задержанными украинцами, совершившими второе нападение на культурный центр, до сих пор обнаружить связи с Россией не удалось. В украинском правительстве подозревают, что этих людей просто заманили деньгами. Якобы человек, поддерживавший с ними контакты, был из Приднестровья — тесно связанного с Россией региона, отколовшегося в начале 90-х годов от Республики Молдова.

Некоторые критикуют одностороннюю «московскую версию»

Но на Украине некоторые критикуют попытки возложить всю ответственность за инциденты на Москву . Ведь в конце концов и украинские националисты в Закарпатье все время заставляют о себе говорить. Так недавно они избили участниц одной из демонстраций за права женщин.

Евгений Балицкий из украинской партии «Оппозиционный блок» говорит так: «Мы же не можем наш непрофессионализм все время списывать на руку Москвы. Возможно, российская спецслужба тут и была замешана, я этого не исключаю. Но если так оно и есть, то это ей удалось только потому, что мы как государство слабы».