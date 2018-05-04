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Депутат Рады заявил о необходимости устранить институт неприкосновенности на Украине
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Депутат Рады заявил о необходимости устранить институт неприкосновенности на Украине 

RT на русском 1 час назад
Депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что на Украине необходимо устранить ситуацию с неприкосновенностью представителей власти.
«Если президент что-то украл — он должен за это отвечать. Сегодня этого нет. У нас президент неприкасаемый, парламентарии — у нас каждый раз театральное шоу с неприкосновенностью, два дня только об этом и говорят, забывая об экономических проблемах», — цитирует Бойко телеканал NewsOne.
По его словам, необходимо убрать институт неприкосновенности.
«И президента, и парламентариев, и судей, чтобы все были равны перед законом … Необходимо покончить с вопросом неприкосновенности, но первый пример должен показать как раз президент», — подчеркнул нардеп.
В апреле Госдеп США заявил о широкомасштабной коррупции и нарушениях на Украине.
О том, как в Раде пытаются легализовать имущество и доходы чиновников под видом борьбы с коррупцией — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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