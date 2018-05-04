Ещё
Задержанный украинскими националистами бразилец оказался на допросе СБУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанный украинскими националистами бразилец оказался на допросе СБУ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят беседу с задержанным националистами в Киеве гражданином Бразилии Рафаэлем Лусварги. Об этом сообщила пресс‐секретарь ведомства Елена Гитлянская в своем Facebook.
Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ. Сейчас мы будем проводить работу с этим человеком и потом сообщим вам о деталях
— Елена Гитлянская.
Лусварги был задержан в аэропорту Украины Борисполь еще в 2016 году. Согласно решению суда, бразилец был приговорен к 13 годам лишения свободы в связи с участием в боях на стороне ДНР. Однако позже приговор был отменен в связи с процессуальными нарушениями, а Лусварги получил свободу.
Украинские националисты 2 мая сообщили о задержании бразильца, после чего привели его к зданию СБУ.
По словам Лусварги, после освобождения он проживал в киевском монастыре и никак не контактировал с ополченцами. В день задержания, по словам Лусварги, он собирался попасть в посольство Бразилии.
Глава националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский сообщил о планах проведения акции «Бессмертная дивизия», которая должна пройти на Украине в противовес ежегодному проведению акции «Бессмертный полк», призванной почтить память сражавшихся на фронтах Великой отечественной войны.
*Братство и СС «Галичина» — экстремистские организации, запрещенные на территории России.
360tv.ru: последние новости
Украина направила России ноту за задержание рыболовецкого судна Украинские активисты сорвали проведение первомайской демонстрации в Одессе Масштабную диверсию предотвратили в ЛНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется184
Певица погибла во время отдыха34
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии12
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Севастополец получил два года за пост в соцсети177
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение