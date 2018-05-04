Задержанный украинскими националистами бразилец оказался на допросе СБУ

Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ. Сейчас мы будем проводить работу с этим человеком и потом сообщим вам о деталях

— Елена Гитлянская.

Лусварги был задержан в аэропорту Украины Борисполь еще в 2016 году. Согласно решению суда, бразилец был приговорен к 13 годам лишения свободы в связи с участием в боях на стороне ДНР. Однако позже приговор был отменен в связи с процессуальными нарушениями, а Лусварги получил свободу.

Украинские националисты 2 мая сообщили о задержании бразильца, после чего привели его к зданию СБУ.

По словам Лусварги, после освобождения он проживал в киевском монастыре и никак не контактировал с ополченцами. В день задержания, по словам Лусварги, он собирался попасть в посольство Бразилии.

Глава националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский сообщил о планах проведения акции «Бессмертная дивизия», которая должна пройти на Украине в противовес ежегодному проведению акции «Бессмертный полк», призванной почтить память сражавшихся на фронтах Великой отечественной войны.