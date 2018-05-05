Украинские радикалы передали в СБУ бразильского сторонника ДНР

«Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги пока общается с сотрудниками СБУ . Детали будут позже», — сообщила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская

Задержанный украинскими националистами в Киеве гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги передан в руки СБУ. Об этом заявила официальный представитель службы безопасности Украины Елена Гитлянская в своем Facebook.

В пятницу радикалы заявили, что «схватили» бразильца, который ранее был осужден на Украине за участие в столкновениях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Приговор был отменен, Лусварги освободился и жил в киевском монастыре до тех пор, пока до него не добрались националисты.

«Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги пока общается с сотрудниками СБУ. Детали будут позже», — сообщила Гитлянская.

Печерский районный суд Киева осудил Рафаэля Лусварги на 13 лет лишения свободы еще в 2016 году. Позже приговор отменили из-за процессуальных нарушений.