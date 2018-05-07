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Один боец ВСУ погиб, двое ранены при подрыве на фугасе в Донецкой области
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Один боец ВСУ погиб, двое ранены при подрыве на фугасе в Донецкой области 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: Русская Весна
В Донецкой области один военнослужащий механизированного батальона ВСУ погиб, двое получили ранения при подрыве неизвестного взрывного устройства, сообщают в пресс-центре штаба Объединенных сил.
«6 мая, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены», — передает Интерфакс-Украина.
На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому был открыт огонь. Подразделения ООС приведены в полную боевую готовность.
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