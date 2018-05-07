В ЛНР 140 военнослужащих Народной милиции наградили медалями и грамотами

ЛУГАНСК , 7 мая — РИА Новости . Сто сорок военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики указом исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника награждены почетными медалями и грамотами, передает корреспондент РИА Новости.

"Пятого мая мною подписаны указы о награждении военнослужащих Народной милиции ЛНР. Безусловно, всем нам сейчас очень тяжело, но тяжелее всего этим молодым ребятам, которые, рискуя своим здоровьем, а иногда и ценою своей жизни охраняют рубежи нашей Родины, независимость нашей молодой республики", — заявил журналистам Пасечник после церемонии награждения.

Медали «За верность долгу» им вручил лично исполняющий обязанности главы ЛНР на главной площади в Луганске.