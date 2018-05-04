Петр Порошенко собрался «освобождать Донбасс»

На днях президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О начале операции объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны», который подразумевает, в том числе, «освобождение» Донецкой и Луганской областей от так называемой «иностранной оккупации». Означает ли это угрозу возобновления полномасштабной войны в Донбассе?

Подписывая вышеупомянутый указ, украинский президент формально действовал согласно предписанию принятого в начале этого года закона «О реинтеграции Донбасса». В том числе, в законе было предписано преобразовать антитеррористическую операцию в Донбассе в операцию по его «освобождению» и переподчинению Украине. Статус АТО, заметим, означал, что ведущиеся там военные действия относятся к внутренним делам Украины, тогда как войсковая операция по «освобождению» означает провозглашение уже на уровне украинского законодательства, что она подвергается «агрессии» со стороны России . Собственно, слово «агрессия» в вышеупомянутом законе и употреблено. Помимо всего прочего, это еще и освобождает Киев (там именно так и считают) от каких-либо социальных обязательств по отношению к гражданам «временно оккупированных территорий». Что прямо противоречит известным Минским соглашениям по урегулированию на Юго-Востоке Украины.

Российская сторона уже не раз указывала на то, что закон «О реинтеграции Донбасса» никак не соотносится с подписанными в том числе и представителями Украины Минскими соглашениями. Впрочем, Киев уже давно даже не делает вид, что он собирается Минские соглашения когда-либо выполнять. В частности, в законе «О реинтеграции Донбасса» ничего не сказано о каких-либо формах автономии, на которые Киев согласился применительно к восставшим регионам Юго-Востока. Ровно как ничего не сказано и об амнистии участникам вооруженных столкновений.

Особенно откровенно Киев начал игнорировать Минский процесс и все, что с ним связано, некоторое время спустя после прихода к власти в США нынешней администрации Дональда Трампа и назначения на пост специального представителя президента США по Украине Курта Волкера . Этот человек вполне оправдывает свое звание «ястреба» в политике. По Украине он с самого начала занимал жесткую позицию, выступая сторонником поставок Киеву так называемого «летального оружия». Такой вот «миротворец». Недаром Волкер — один из ближайших сподвижников небезызвестного сенатора Джона Маккейна

Чувствуя за спиной поддержку США, Порошенко сначала провел закон «О реинтеграции Донбасса», а теперь окончательно взял курс на торпедирование Минских соглашений уже не только на словах, но и на деле.

Одним из подтверждений тому станет запланированная на 10 мая встреча руководителей Украины, Франции Германии . Все трое являются участниками так называемого «нормандского формата», в рамках которого и были заключены Минские соглашения. Однако четвертый участник «нормандского формата» — президент России — на встречу в немецком городе Ахене не приглашен. И хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель заранее оговорилась, что это не будет встреча именно в «нормандском формате», поскольку на ней не будет Владимира Путина , однако на данной встрече будет обсуждаться именно ситуация на Украине. Конкретно предполагается обсудить вопрос размещения на территории Юго-Востока миротворческих сил ООН

Осенью прошлого года первым предложил разместить миротворцев на линии соприкосновения враждующих сторон как раз Владимир Путин. Однако Москва при этом возражала, чтобы миротворцы расположились на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и тем более, чтобы они заменили собой действующие там администрации. Однако именно это в последнее время активно предлагает американский спецпредставитель Курт Волкер. Тем самым, по сути, проталкивая идею оккупации Юго-Востока, под крышей которой Донбасс будет насильственно интегрирован в состав Украины без предоставления ему какой-либо авто, а все нынешние лидеры ЛНР и ДНР, а также ополченцы будут репрессированы.

Уверенность действиям Порошенко придают также начавшиеся поставки со стороны США противотанковых управляемых ракет системы Javelin. Предыдущая администрация, надо отдать ей должное, противилась поставкам так называемого «летального оружия» Киеву не только под предлогом того, что это вызовет эскалацию военных действий, но и не было оснований опасаться, что американское оружие, попав в руки украинских военных, может быть просто растащено, а затем продано на сторону тем странам, которым поставлять его Америка вовсе не собиралась. Опыт массированной распродажи и воровства советского военного имущества, оставшегося на Украине после распада Союза, подсказывает, что такое вполне возможно.

Кроме того, Порошенко наверняка действует с прицелом на президентские выборы, которые должны состояться в следующем году. Имея в настоящее время, мягко говоря, невысокий рейтинг популярности, действующий украинский президент не может всерьез рассчитывать на переизбрание без того, чтобы решить проблему урегулирования в Донбассе. Даже если для этого потребуется маленькая, и, как предполагает Порошенко, победоносная война. Впрочем, история учит, что уже не раз подобные расчеты политиков в самых разных странах опровергались весьма печальным для инициаторов таких войн образом.