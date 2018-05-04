Националисты хотят сорвать «Бессмертный полк» в Киеве

Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве

Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов"*, которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк", сообщили РИА Новости в мэрии.

Акция "Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников.

Как отмечается в ответе на информационный запрос, зарегистрирована заявка о проведении в Киеве 9 мая с 9.00 по 21.00 (совпадает с мск) добровольческим движением "ОУН* "общественного патрулирования улиц с целью предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева.

Кроме того, в мэрии сообщили, что зарегистрированы заявки нескольких гражданских организаций на проведение акций, в ходе которых ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру Киева и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы. Заявки на аналогичные акция также подали и некоторые политические партии. Также 9 и 8 мая запланированы праздничные флешмобы, конкурсы, выставки и выступление духовых оркестров.