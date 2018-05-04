Об этом заявил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев, сообщает его пресс-служба.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что посетившие Крым после событий 2014 года журналисты не будут допущены на финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Такие ограничения могут коснуться и корреспондентов из РФ, побывавших на территории ЛНР и ДНР.
«Ситуация с возможным недопуском российских журналистов на финал Лиги чемпионов в Киев является очередным нарушением прав человека в стране, власти которой находятся в руках Запада. В очередной раз украинские чиновники-марионетки предпринимают фарсовые действия, используя для их обоснования посещение Крыма», — указал депутат.
По его словам, любые власти, проводящие спортивные соревнования, должны гарантировать не только безопасность, но также нейтралитет и непредвзятость как к спортсменам и болельщикам, так и к представителям прессы. Однако, отметил Свищев, в рядах украинских чиновников о таких понятиях забыли.
«Хочется спросить у них, какое отношение имеет Крым и его возвращение в состав России к футболу?», — сказал парламентарий.
При этом, как он отметил, ФИФА и УЕФА оказались в реально трудном положении, заявляя, что подобные действия являются правом принимающей стороны. Свищев указал, что эти спортивные организации по сути становятся заложниками политических обстоятельств и международных конфликтов.