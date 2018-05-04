Свищев: недопуск российских журналистов на финал Лиги чемпионов — это нарушение прав человека

Об этом заявил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев , сообщает его пресс-служба.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что посетившие Крым после событий 2014 года журналисты не будут допущены на финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Такие ограничения могут коснуться и корреспондентов из РФ , побывавших на территории ЛНР и ДНР.

«Ситуация с возможным недопуском российских журналистов на финал Лиги чемпионов в Киев является очередным нарушением прав человека в стране, власти которой находятся в руках Запада. В очередной раз украинские чиновники-марионетки предпринимают фарсовые действия, используя для их обоснования посещение Крыма», — указал депутат.

По его словам, любые власти, проводящие спортивные соревнования, должны гарантировать не только безопасность, но также нейтралитет и непредвзятость как к спортсменам и болельщикам, так и к представителям прессы. Однако, отметил Свищев, в рядах украинских чиновников о таких понятиях забыли.

«Хочется спросить у них, какое отношение имеет Крым и его возвращение в состав России к футболу?», — сказал парламентарий.