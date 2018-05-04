После «Джавелинов» в Киеве ждут «Стингеры»

Получив, наконец, от американцев вожделенные «Джавелины», киевские ястребы решили, видимо, что навсегда поймали «перемогу» за хвост и им теперь не будет отказа ни в чем. Так, следующими в списке желаний оказались ПЗРК «Стингер» — естественно, с маркировкой Made in USA.

Почему украинский аналитик решил, что этот формат вообще когда-либо еще соберётся, сложно сказать. В ближайших планах Суркова, во всяком случае, такая встреча явно не значится.

Надо полагать, своей русофобской «митинговой дипломатией» госдеповский посланник-волонтер уже успел убедить кремлевского визави в своей полной недоговороспособности. А, следовательно, в бесполезности дальнейших контактов.

Но Жданов, тем не менее, уверен, что «Стингеры» — всего лишь вопрос времени. Что это «следующее поднятие планки». Видимо, если фактор «Джавелинов» не сработает…

Оценивая масштабы поставок противотанковых комплексов (всего 37 установок и 210 ракет к ним), он в мыслях уже нанес «агрессору» «очень большой» урон. По его прикидкам, если этими ракетами уничтожить 210 российских танков — «это практически полторы танковые бригады».

Впрочем, и переданных американцами Украине «Джавелинов» Жданову маловато будет. Совсем другое дело, если бы американцы взяли ВСУ на полный пансион. Но об этой своей мечте украинский эксперт умолчал.

— Все поставки американского оружия на Украину, это попытка шантажа России , — комментирует ситуацию руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, полковник запаса (ВВС) Александр Жилин . — Еще до «Джавелинов» американцы поставили ВСУ противоартиллерийские системы, которые позволяют не только засечь запуск ракеты или момент выстрела артиллерии, но и определить точные координаты, откуда велся огонь, чтобы осуществлять целенаведение для уничтожения.

Теперь пошли заявления о «Стингерах»…

«СП»: — Но «Стингеры» предназначены для борьбы с воздушными целями, а военной авиации у ДНР и ЛНР нет. Кого тогда сбивать собрались?

— В том-то и дело. «Стингеры» в руках украинцев — это вооружение высокотехнологичным оружием террористов.

Предположим, американцы передали тысячу этих ПЗРК Украине. Пятьсот штук сразу уйдут в Сирию против наших ВКС. Сразу. Причем, уйдут вместе с украинцами, которые будут их там применять. На полигоне «Яворов» под Львовом американцы уже подготовили три выпуска террористов для работы против России и против Европы. То есть, кадры у них готовы.

Зачем им «Стингеры»? Прежде всего, для уничтожения гражданских воздушных судов в России. Вот зачем. «Стингер» такая вещь, которым, учитывая состояние наших границ с Украиной, вы можете спокойно отработать, например, по «Шереметьево» . Внешне — просто труба. Пустил, сбросил и ушел…

Конечно, это уже переход за красную линию. И я думаю, что нашему политическому руководству нужно сделать ясные и четкие заявления на этот счет: что, не дай Бог! Или мы тогда найдем, кого вооружить, чтобы поставить на уши того, кто использует террор, как оружие Третьей мировой войны. То есть, Вашингтон и Лондон.

Потому что за этой красной чертой — хаос и совершенно непредсказуемый ужас.

«СП»: — Поясните.

— Международное право американцы вместе с натовцами разбомбили в Ираке и Югославии. Его больше нет. В чем, собственно, еще раз убеждает и «дело Скрипалей», и химические провокации «Белых касок» в Сирии… и т.д.

ООН превратилась в «тряпку», о которую англосаксы во главе с американцами просто вытирают ноги. Посмотрите, во что превратился Совет безопасности. Это же «сходняк», где руководствуются целесообразностью сильного. «Пахан» сказал: «Голосуйте так», все проголосовали, как было велено. Вот о чем речь. Но и отказаться от этой площадки нельзя, потому что она — единственная.

Можно, конечно, иронизировать: вот дурачок еще один из «незалежной» выступил… Но нет, все очень и очень серьёзно.

Украина превращена в плацдарм войны с Россией. Там нет государства. Все институты государственные уничтожены. Там есть оккупационная власть — колониальная, которой дали право грабить украинский народ, чтобы она поддерживала на этой территории интересы американцев.

Знаете, я в таких ситуациях всегда ставлю в пример Израиль , хотя и не поддерживают эту страну в силу ряда причин политического характера. Но она умеет отстаивать свои интересы. И если только разведка узнает, что кто-то собирается применять «Стингеры» против Израиля, — взлетают эскадрильи и уничтожают все на свете…

А мы чего ждем? Мы ждем, как в случае с Саакашвили, когда прольется кровь? Мы что, не знали заранее, что наши миротворцы будут атакованы грузинами?

Не надо ждать…

«СП»: — То есть, нам надо действовать на опережение, превентивно?

— Только на опережение. Причем, сразу же дать понять, что второго предупреждения не будет. Будет только удар.

«СП»: — Кстати, условием поставок «Джавелинов» было то, что они не окажутся в зоне конфликта, а будут храниться на складах под Львовом под присмотром американских инструкторов. Но один экс-чиновник Пентагона Майкл Карпентер , занимающий сейчас пост директора аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете, требует, чтобы Украине позволили использовать «Джавелины» в Донбассе. Чтобы, «сдерживать агрессию России», естественно…

— Знаете, все эти разговоры американцев о том, что «Джавелины» где-то на складах под Львовом хранятся, это легенды прикрытия. Оружие поставляется для того, чтобы его применять.

Если предположить, что после очередного обстрела украинской армией мирного населения в Донбассе ополченцы рванут вперед, никто не успеет просто с запада Украины эти комплексы подвести. Поэтому — я гарантирую на 99,9% — они уже в зоне конфликта, где на эти «Джавелины» натаскивают украинские экипажи — надо же подготовить личный состав.

Англосаксам ни в чем нельзя верить. Когда при Горбачёве было тотальное предательство интересов страны (тогда еще Советского Союза), мы подписали с американцами договоренности о сокращении ядерных боеголовок. Уничтожили свои уникальные ракеты средней дальности, чертежи уничтожили. Штаты ничего уничтожить не стали. Они сняли свои ракеты с боевого дежурства и складировали. Так что, у них все это есть.

Вот что значит — договариваться с англосаксами.

Поэтому, я думаю, что противотанковые комплексы давно ждут своего применения в Донбассе. Тем более что формат «АТО» Киев недавно сменил на Операцию объединенных сил.

«СП»: — Название разве имеет значение?

— Если внимательно почитать дополнение к закону о переформатировании «АТО», там много интересного. Прежде всего, режим снял с себя ответственность за социальные гарантии участникам этой операции — раненым, семьям погибших, потерявшим жилье… и т.д.

То есть, оторвет какому-нибудь «херою» ноги, а ему скажут, что «это не войсковая операция, это объединенные силы устанавливали конституционный порядок, и тебе ничего не положено». Это — первое.

Второе, объединенная операция, это попытка размыть ответственность. Там же «каждой твари по паре»: «нацики», полицейские, вооруженные силы и т.д. В случае чего, каждый будет кивать на другого, прежде всего, чтобы избежать ответственности.

Если они начнут агрессию против Донбасса, закончится это для них трибуналом. Мало, кто из них верит в это. Но однозначно закончится этим — пусть ни в нынешнем году, и ни в следующем.

Рано или поздно каждый предстанет перед судом и получит по заслугам.

Из досье «СП»

ПЗРК «Стингер» (англ. FIM-92 Stinger — Жало) — это легкий переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения низколетящих воздушных целей: самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Поражение воздушных целей может производиться как на встречных, так и на догонных курсах. Официально расчет ПЗРК состоит из двух человек, но огонь может вести и один оператор.

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