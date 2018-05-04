Спектакль для иностранцев: Порошенко на английском осудил антисемитизм

Об этом он написал на своей странице в Facebook на украинском и английском языках.

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине , как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе», — заявил Порошенко.

По его словам, «украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе», а «реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной».

Порошенко об антисемитизме

Незадолго до заявления Порошенко посольство США на Украине сообщило, что разочаровано антисемитскими призывами на массовых акциях во Львове и Одессе 2 мая. До этого на многочисленные свидетельства проявлений антисемитизма на Украине президент Порошенко не реагировал.

Как сообщалось, 2 мая в Одессе прошел марш, собравший от 700 до 1000 человек, включая представителей «Правого сектора», «Свободы», «Национального корпуса» и других организаций.

4 мая Приморский отдел полиции Одессы начал уголовное производство по факту антисемитских высказываний лидера ячейки «Правого сектора»* Татьяны Сойкиной во время марша 2 мая. Данные действия были квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан по национальным, расовым и религиозным признакам) Уголовного кодекса Украины.

Ранее власти Израиля заявили о о резком росте антисемитизма на Украине. В частности, за 2017 год выявлен двукратный рост числа антисемитских инцидентов. Эти события развиваются на фоне кампании по героизации личностей, которые ответственны за гонения и массовые убийства евреев на территории страны в ХХ веке, отмечается в 72-страничном документе, который опубликовало израильское министерство по делам диаспоры.

В документе Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.

«На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев», — пишет министерство.

«Это второй год подряд, когда на Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания», — говорится в документе.

В вину украинским властям авторы доклада ставят недостаточно жесткую реакцию на проявления антисемитизма, которые, по их данным, часто проходят по статье «хулиганство» и не рассматриваются как преступления на почве ненависти.

Одним из результатов этого стал феномен «повторяющегося осквернения», когда нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников. Исследователи также отмечают, что среди украинских политиков мишенью для нападок все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов.

«Если после революции общественные деятели еврейского происхождения назначались на самые высокие посты в новых структурах власти, то сейчас еврейство этих людей воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране. Более того, руководители-неевреи зачастую воспринимаются улицей как «скрытые евреи»», — сказано в докладе.

Его авторы критикуют деятельность Института национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем , который, как отмечается, занимается «реабилитацией деятелей украинского национализма, запятнавших себя гонениями на евреев во время Второй мировой войны и короткого периода независимости, последовавшего за Октябрьской революцией 1917 года».

«Реакция националистических элементов на еврейские протесты против этого включает призывы к тому, чтобы изгнать евреев из Украины или, по крайней мере, напомнить им, кто хозяин в стране. Помимо этого, звучат утверждения, что ущерб, нанесенный евреям, был легитимным действием в свете их причастности к бедам украинского народа, особенно большому голоду 1932-33 годов без упоминания о еврейских гражданах, также ставших его жертвами», — говорится в документе.