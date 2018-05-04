Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну

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МИД Украины потребовал освободить экипаж задержанного судна 

РИА Новости 1 час назад
Украина считает незаконным задержание российскими пограничниками в Черном море рыболовецкого судна, требует освободить экипаж, говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном в пятницу.
"Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовецкого судна ЯМК 0041 и его экипажа вблизи крымского побережья… Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", — говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.
>> В Крыму задержали украинское судно
Как сообщило ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в пятницу в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". Пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, в свою очередь, заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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