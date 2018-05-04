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В ОБСЕ призвали гарантировать безопасность сотрудникам ДФС
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В ОБСЕ призвали гарантировать безопасность сотрудникам ДФС 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал предоставить гарантии безопасности сотрудникам Донецкой фильтровальной станции, которая неоднократно подвергалась обстрелам за время конфликта в Донбассе.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания «Вода Донбасса» ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.
"Во время заседания рабочей группы по безопасности координатор посол Апакан (глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан — ред.) уделил особое внимание ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции. Несмотря на гарантии сторон и усиленное патрулирование СММ ОБСЕ, там продолжаются нарушения режима прекращения огня. При этом напомню, что ДФС обеспечивает водой сотни тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения. Поэтому я еще раз призываю стороны предоставить все необходимые гарантии безопасности сотрудникам «Воды Донбасса» и СММ, чтобы обеспечить бесперебойную работу станции", — заявил Сайдик журналистам в пятницу по итогам переговоров контактной группы в Минске.
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