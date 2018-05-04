В ОБСЕ оценили восстановление работы «Vodafone-Украина» в ДНР

МИНСК , 4 мая — РИА Новости . Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что восстановление работы оператора мобильной связи «Vodafone-Украина» в самопровозглашенной Донецкой народной республике является большим достижением.

"Хочу поделиться важным достижением нашей работы — предприняты существенные шаги для восстановления мобильной связи Vodafone-Украина… в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.). Это большое достижение контактной группы, особенно экономической подгруппы", — заявил Сайдик журналистам в пятницу в Минске.

Он высоко оценил работу сотрудников компании, которые «в течение четырех дней провели масштабную работу по технической проверке и перезапуску оборудования», а также поблагодарил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, которая сопровождала их в течение всего времени пребывания на не подконтрольной Киеву территории.

В январе в ДНР сообщили, что на территории республики была нарушена работа сотового оператора «Vodafone-Украина» из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Вопрос восстановления работы «Vodafone-Украина» поднимался на встречах контактной группы по Донбассу в Минске. В конце апреля работа украинского сотового оператора «Vodafone-Украина» на территории ДНР была восстановлена.