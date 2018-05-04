Украина планирует реализовать два крупных портовых инфраструктурных проекта 

Киев, 4 мая /Синьхуа/ — В портах Одесской области, расположенной на юге Украины, планируется реализовать два крупных инфраструктурных проекта. Об этом сообщила сегодня Администрация морских портов Украины, цитируя министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
По словам чиновника, первый проект предусматривает создание современного контейнерного терминала в порту «Черноморск», а второй — модернизацию порта «Южный».
Превращение Украины в важный транспортный хаб, соединяющий Европу и Азию, является одной из приоритетных задач правительства. В этих целях, в частности, до конца текущего года будет проведено дноуглубление во всех 13 морских портах. В «Южном» и «Черноморске» соответствующие работы ведет китайская госкомпания China Harbour Engineering company Ltd. —0—