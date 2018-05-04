Украина планирует реализовать два крупных портовых инфраструктурных проекта

Киев, 4 мая / Синьхуа / — В портах Одесской области, расположенной на юге Украины , планируется реализовать два крупных инфраструктурных проекта. Об этом сообщила сегодня Администрация морских портов Украины, цитируя министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По словам чиновника, первый проект предусматривает создание современного контейнерного терминала в порту «Черноморск», а второй — модернизацию порта «Южный».

Превращение Украины в важный транспортный хаб, соединяющий Европу и Азию, является одной из приоритетных задач правительства. В этих целях, в частности, до конца текущего года будет проведено дноуглубление во всех 13 морских портах. В «Южном» и «Черноморске» соответствующие работы ведет китайская госкомпания China Harbour Engineering company Ltd. —0—