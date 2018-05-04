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Порошенко осудил акции националистов на Украине
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Порошенко вслед за посольством США осудил акции националистов в Одессе и Львове 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Президент Украины Петр Порошенко через несколько часов после жесткого заявления посольства США в Киеве также выступил с заявлением, в котором осудил антисемитские лозунги во время акций националистов во Львове и Одессе 2 мая.
"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления на Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", — написал он в Facebook.
По его словам, украинская власть "должна решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе". Президент пообещал, что реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной.
"Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", — добавил он.
Ранее в пятницу посольство США в Киеве выступило с заявлением в связи с усиливающимися на Украине националистическими проявлениями.
"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", — говорится сообщении посольства, опубликованном в пятницу в Twitter.
Поводом к этому послужили массовые выступления националистов на Украине, которые были приурочены к очередной годовщине трагических событий в Одессе в 2014 году. Так, в самой Одессе тысячи украинских националистов устроили "марш памяти", который назвали "демонстрацией украинской силы". На нем открыто звучали оскорбления не только в отношении русских, но и других национальностей. Аналогичные акции в этот день прошли и во Львове. На следующий день посольство РФ в США выразило возмущение тем, что американская администрация обходит молчанием трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, а также обратило внимание на нежелание Киева довести расследование совершенных тогда преступлений до конца.
2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В результате погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти обвинили в беспорядках самих сторонников "антимайдана". Часть из них была арестована и отдана под суд, но тот отказался признавать их виновными. Однако после этого двое из них были вновь задержаны по другим статьям Уголовного кодекса Украины.
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