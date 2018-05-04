Порошенко осудил акции националистов на Украине

Порошенко вслед за посольством США осудил акции националистов в Одессе и Львове

Президент Украины Петр Порошенко через несколько часов после жесткого заявления посольства США в Киеве также выступил с заявлением, в котором осудил антисемитские лозунги во время акций националистов во Львове и Одессе 2 мая.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления на Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", — написал он в Facebook.

По его словам, украинская власть "должна решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе". Президент пообещал, что реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной.

"Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", — добавил он.

Ранее в пятницу посольство США в Киеве выступило с заявлением в связи с усиливающимися на Украине националистическими проявлениями.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", — говорится сообщении посольства, опубликованном в пятницу в Twitter.

Поводом к этому послужили массовые выступления националистов на Украине, которые были приурочены к очередной годовщине трагических событий в Одессе в 2014 году. Так, в самой Одессе тысячи украинских националистов устроили "марш памяти", который назвали "демонстрацией украинской силы". На нем открыто звучали оскорбления не только в отношении русских, но и других национальностей. Аналогичные акции в этот день прошли и во Львове. На следующий день посольство РФ в США выразило возмущение тем, что американская администрация обходит молчанием трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, а также обратило внимание на нежелание Киева довести расследование совершенных тогда преступлений до конца.