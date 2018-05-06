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ЮНИСЕФ: 200 тысяч школьников Донбасса учатся под перекрестным огнем
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ЮНИСЕФ: 200 тысяч школьников Донбасса учатся под перекрестным огнем 

Украина.ру 34 минуты назад
Фото: Украина.ру
Детский фонд ООН обеспокоен условиями, в которых живёт население Донбасса.
«Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже более четырёх лет. Были уничтожены и повреждены сотни школ, а 200 тысяч девочек и мальчиков вынуждены учиться в милитаризованной среде на фоне боевых действий и рисков, связанных с неразорвавшимися боеприпасами», — говорится в сообщении представительства ЮНИСЕФ на Украине.
С начала учебного года организация зафиксировала шесть случаев, когда военные захватили бывшие здания школ, а с начала конфликта более 700 учебных заведений региона получили повреждения. Кроме того, нередко военные объекты размещались на расстоянии нескольких метров от школ и детских садов.
«Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов», — рассказала глава представительства ЮНИСЕФ на Украине Джованна Барберис.
В конце прошлого года детский фонд ООН сообщил, что ежедневно жизни 220 тысяч детей в Донбассе подвергаются опасности из-за непосредственной близости к заминированным районам. Большинство смертей или ранений детей происходили тогда, когда они поднимали с земли ручные гранаты или запалы. В результате этих случаев многие из них остались инвалидами на всю жизнь.
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