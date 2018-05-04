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ЮНИСЕФ: 200 тыс. детей Донбасса учатся в милитаризованной среде
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ЮНИСЕФ: 200 тыс. детей Донбасса учатся в милитаризованной среде 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 4 мая /Синьхуа/ — Из-за военного конфликта в Донбассе 200 тыс. детей вынуждены учиться в милитаризованной среде. Об этом сегодня заявил Детский фонд ООН /ЮНИСЕФ/.
Наибольшими угрозами, стоящими перед школьниками, в фонде назвали продолжающиеся боевые действия и загрязненность территории региона взрывоопасными предметами.
В ЮНИСЕФ также сообщили, что с начала конфликта в Восточной Украине было разрушено или повреждено свыше 745 школ, вследствие чего тысячи детей лишились возможности получать образование.
Боевые действия в Донбассе вспыхнули в апреле 2014 года и, согласно последним данным ООН, уже привели к гибели 138 детей. Еще 80 детей стали жертвами крушения малайзийского «Боинга», следовавшего рейсом MH-17. Трагедия произошла 17 июля 2014 года вблизи восточноукраинского Тореза. —0—
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