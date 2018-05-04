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ОБСЕ заявляет о росте числа нарушений перемирия в Донбассе
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ОБСЕ заявляет о росте числа нарушений перемирия в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в последнее время в Донбассе выросло число нарушений перемирия.
"К сожалению, в последние дни (число нарушений — ред.) очень высокое", — сказал Сайдик журналистам в пятницу в Минске.
По его словам, есть дни, когда число нарушений ниже, а есть дни с большим количеством нарушений. «В среднем число нарушений выросло», — подчеркнул дипломат.
Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о высоком уровне эскалации в Донбассе. По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, подгруппа по безопасности на встрече в Минске обсудила резкое обострение ситуации в районе подконтрольных ДНР населенных пунктов Докучаевск и Зайцево. В Киеве также заявили, что эскалация в Донбассе усиливается как по количеству обстрелов, так по типам применяемого оружия.
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