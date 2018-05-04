ОБСЕ заявляет о росте числа нарушений перемирия в Донбассе

"К сожалению, в последние дни (число нарушений — ред.) очень высокое", — сказал Сайдик журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, есть дни, когда число нарушений ниже, а есть дни с большим количеством нарушений. «В среднем число нарушений выросло», — подчеркнул дипломат.