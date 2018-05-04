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В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу лидеров Украины, ФРГ и Франции
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В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу лидеров Украины, ФРГ и Франции 

RT на русском 30 минут назад
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал предстоящую встречу президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Главы государств могут встречаться друг с другом в любом формате. Сколько им нравится, столько пусть и встречаются. Но если мы говорим конкретно о минских договорённостях, то они без нас бессмысленны», — заявил сенатор.
По его словам, Киев, Берлин и Париж не смогут принять какое-либо серьёзное решение без участия Москвы.
«Представим, что они договорились о вводе миротворцев ООН. Для этого нужно решение Совбеза. Среди постоянных членов Совбеза Германии нет, Украины нет. А Россия есть, и у неё есть право вето», — пояснил Климов.
Он добавил, что любая договорённость, которая не устроит Москву, вряд ли найдёт поддержку на уровне решения Совбеза ООН.
«Может, немцы и французы склоняют украинцев начать выполнять минские соглашения. Может, им при России это неудобно делать», — предположил сенатор.
В апреле член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о нежелании Киева прекращать конфликт в Донбассе.
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