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Киев заявил о приверженности «Минску» и разместил «Точки-У» в Донбассе
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Киев заявил о приверженности «Минску» и разместил «Точки-У» в Донбассе 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Украина подтвердила приверженность мирному разрешению конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. Об этом сообщил полпред России Борис Грызлов после состоявшегося заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Стороны обсудили ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к «операции объединенных сил».
"Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны", — подчеркнул Грызлов.
Он также отметил, что если украинские власти в действительности реинтегрировать Донбасс, то они должны сделать прописанные в Минских соглашениях шаги по законодательному предоставлению этой территории особого статуса, а также завершить обмен пленными по формуле «всех на всех», передает "Интерфакс".
Между тем в самопровозглашенной Луганской народной республике призвали наблюдателей СММ ОБСЕ не допустить размещения украинской стороной запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
"По информации от местных жителей, в Новоайдарском районе между населенными пунктами Смоляниново и Муратово расположены два ракетных комплекса «Точка-У», — сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Он отметил, что Муратово находится в 30 километрах от линии соприкосновения, при этом максимальная дальность стрельбы «Точкм-У» составляет 120 километров.
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