Киев заявил о приверженности «Минску» и разместил «Точки-У» в Донбассе

Украина подтвердила приверженность мирному разрешению конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. Об этом сообщил полпред России Борис Грызлов после состоявшегося заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Стороны обсудили ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к «операции объединенных сил».

"Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны", — подчеркнул Грызлов.

Он также отметил, что если украинские власти в действительности реинтегрировать Донбасс, то они должны сделать прописанные в Минских соглашениях шаги по законодательному предоставлению этой территории особого статуса, а также завершить обмен пленными по формуле «всех на всех», передает "Интерфакс"

Между тем в самопровозглашенной Луганской народной республике призвали наблюдателей СММ ОБСЕ не допустить размещения украинской стороной запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Он отметил, что Муратово находится в 30 километрах от линии соприкосновения, при этом максимальная дальность стрельбы «Точкм-У» составляет 120 километров.