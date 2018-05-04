ОБСЕ: в вопросе подготовки к обмену пленными в Донбассе подвижек нет

МИНСК , 4 мая — РИА Новости . Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не продвинулась вперед в обсуждении вопроса о подготовке обмена пленными.

В пятницу в Минске прошло очередное заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее рабочих подгрупп.

"Нет, не могу сказать, что сдвижки были. Их не было", — сказал Сайдик журналистам в пятницу в Минске, отвечая на вопрос о наличии подвижек в обсуждении вопроса об обмене пленными.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.