Киев ничего не сделал для решения кризиса в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 4 мая — РИА Новости . Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе, исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что за более чем три года Киев не сделал ни одного реального шага в вопросе политического урегулирования ситуации в Донбассе.

"За более чем три года со стороны Украины не сделано ни одного реального шага по урегулированию конфликта, зато высказываются и закрепляются законодательно намерения по реализации силового захвата наших территорий", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, ни один из вопросов политического блока так и не был согласован, «ни одно решение не было зафиксировано из-за отсутствия официальной позиции Украины и постоянных отказов ее представителей от уже достигнутых консенсусов».

"В очередной раз призываем Киев прекратить эскалацию напряженности как на фронтах, так и на минской площадке, и приступить наконец к реальным действиям по возобновлению мира в Донбассе. Это сложный процесс, однако при посредничестве ОБСЕ Российской Федерации , а также при должном давлении на Киев со стороны международного сообщества, мы надеемся на изменение подхода украинской стороны к переговорам в пользу конструктивного и открытого диалога", — добавила Никоорова.