Грызлов: Киев подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Борис Грызлов. МИНСК , 4 мая. / ТАСС /. Украина подтвердила приверженность мирному разрешению конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений. Об этом в пятницу по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сообщил полпред России

"Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО (антитеррористической операции — прим. ТАСС) и переходом к «операции объединенных сил». Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны. Считаю важным моментом, что представители Украины подтвердили приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений", — сказал Грызлов журналистам.

По его словам, Контактная группа также рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности, происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС). «Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС, а также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня, — сказал полпред. — До настоящего времени не предоставлена информация об обстреле ремонтной бригады ДФС, из-за которого пострадали мирные жители».

Россия, как посредник в урегулировании конфликта, подчеркнул Грызлов, выступает за принятие в короткие сроки эффективных мер по разрешению политического противостояния и нормализации экономических связей, восстановления инфраструктуры. «Среди достигнутых результатов работы Контактной группы — восстановление телефонной сотовой связи», — отметил он.

"Мы исходим из того, что если власти Украины в действительности хотят политико-дипломатической и экономической реинтеграции Донбасса, то они должны сделать прописанные в минских соглашениях шаги по законодательному предоставлению этой территории особого статуса, вступающего в силу по формуле Штайнмайера. Провести амнистию участников противостояния с обеих сторон и завершить обмен удерживаемыми сторонами конфликта лицами по формуле «всех на всех». Мы считаем, что сегодня созданы все условия для этого обмена", — заключил Грызлов.