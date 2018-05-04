Ещё
Россия предложила усилить контроль за соблюдением перемирия в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия предложила усилить контроль за соблюдением перемирия в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская сторона на заседании Минской контактной группы предложила усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе, заявил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.
"Контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности, происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции. Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС. А также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня", — заявил Грызлов журналистам.
РИА Новости: последние новости
Украинские националисты заявили о подготовке "акции" на Крымском мосту Сестру Савченко допрашивают в СБУ в качестве свидетеля В ЛНР заявили о втором обстреле за сутки жилых районов со стороны ВСУ
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу188
Певица погибла во время отдыха13
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов190
Украина направила России ноту82
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ89
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение