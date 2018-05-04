Украина гарантировала соблюдение минских договоренностей, заявил Грызлов

"Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к «операции объединенных сил». Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны", — заявил Грызлов журналистам по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что «представители Украины подтвердили приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений».