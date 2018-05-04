Ещё
Украина гарантировала соблюдение минских договоренностей, заявил Грызлов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина гарантировала соблюдение минских договоренностей, заявил Грызлов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На заседании контактной группы в Минске обсуждался объявленный Украиной выход из режима антитеррористической операции и переход к «операции объединенных сил» на юго-востоке страны, в этой связи украинская сторона дала гарантии соблюдения минских договоренностей, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
"Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к «операции объединенных сил». Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны", — заявил Грызлов журналистам по итогам переговоров.
Он подчеркнул, что «представители Украины подтвердили приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений».
РИА Новости: последние новости
Киев признал, что задержанное в России судно прошло границу без разрешения Украинские националисты заявили о подготовке "акции" на Крымском мосту У Савченко из-за голодовки начались проблемы с зубами, заявила ее сестра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу188
Певица погибла во время отдыха13
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов190
Украина направила России ноту82
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ89
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение