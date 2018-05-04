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Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве
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Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Организация украинских националистов»* подала заявку на шествие в Киеве 9 мая. Об этом заявили в пресс-службе городской мэрии.
Как передаёт РИА Новости, городская администрация зарегистрировала соответствующее обращение. Акция запланирована с 9:00 до 21:00.
Отмечается, что целью акции станет общественное патрулирование улиц «для предотвращения акции „Бессмертный полк“ в центре Киева».
В мэрии также зарегистрированы заявки ряда гражданских организаций. Во время акций ветераны пройдут маршем по Киеву и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.
Ранее украинские националисты заявили о намерении провести акцию на Крымском мосту.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
RT на русском: последние новости
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