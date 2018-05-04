Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве

«Организация украинских националистов»* подала заявку на шествие в Киеве 9 мая. Об этом заявили в пресс-службе городской мэрии.

Как передаёт РИА Новости, городская администрация зарегистрировала соответствующее обращение. Акция запланирована с 9:00 до 21:00.

Отмечается, что целью акции станет общественное патрулирование улиц «для предотвращения акции „Бессмертный полк“ в центре Киева».

В мэрии также зарегистрированы заявки ряда гражданских организаций. Во время акций ветераны пройдут маршем по Киеву и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.

Ранее украинские националисты заявили о намерении провести акцию на Крымском мосту.